В Молдавии 40 населенных пунктов остаются частично обесточенными

КИШИНЕВ, 9 янв — РИА Новости. Сорок населенных пунктов в Молдавии остаются частично без электричества, сообщили в Telegram-канале генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям республики (ГИЧС).
«По информации поставщиков электроэнергии, на данный момент частично отключенными от электроэнергии остаются 40 населенных пунктов. Работа продолжается в полевых условиях».
Согласно данным ведомства, за последние сутки единой национальной службой 112 обработано 6397 звонков. Более 1900 вызовов было переадресовано службе скорой помощи, 628 — полиции, 145 — спасателям и пожарным. «ГИЧС предпринял 38 миссий по разблокировке транспортных средств, из них семь — по разблокировке машин скорой помощи из районов Дрокия, Хынчешты, Леова, Страшены, а также из Кишинева», — пояснили в ГИЧС.
Уточняется, что согласно решениям комиссий по чрезвычайным ситуациям районного и муниципального уровня зимние каникулы будут продлены на один-два дня для учащихся более чем 1 тысячи учебных заведений в 24 районах страны.
Школьные каникулы должны были завершиться в Молдавии 9 января. Ранее мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что в молдавской столице каникулы продлены до 11 января.
В северных и центральных районах Молдавии в ночь на понедельник и весь день бушевали метель и сильный ветер. Движение на нескольких трассах национального значения затруднено.