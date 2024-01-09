В Молдавии 40 населенных пунктов остаются частично обесточенными

Согласно данным ведомства, за последние сутки единой национальной службой 112 обработано 6397 звонков. Более 1900 вызовов было переадресовано службе скорой помощи, 628 — полиции, 145 — спасателям и пожарным. «ГИЧС предпринял 38 миссий по разблокировке транспортных средств, из них семь — по разблокировке машин скорой помощи из районов Дрокия, Хынчешты, Леова, Страшены, а также из Кишинева», — пояснили в ГИЧС.