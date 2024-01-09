В Алуште мужчина сломал обе ноги после падения в русло реки

Уточняется, что сообщение о происшествии поступило накануне утром.
«В Алуште мужчина упал с подпорной стены высотой около четырех метров в русло реки и получил перелом обеих ног. Необходима помощь спасателей в его транспортировке из труднодоступного места к автомобилю скорой помощи», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествии спасатели дежурной смены Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» на носилках транспортировали мужчину к автомобилю скорой и передали медикам.
Как сообщалось ранее, в Алуште спасатели два километра несли на носилках мужчину, который травмировал ногу в районе туристической стоянки Андрюхина поляна. До этого сотрудники службы «Крым-Спас» эвакуировали двух мужчин с горы Парагильмен в Алуште.