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В Алуште мужчина сломал обе ноги после падения в русло реки

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. Мужчина сломал обе ноги при падении с подпорной стены в русло реки в Алуште. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Источник: МЧС РФ

Уточняется, что сообщение о происшествии поступило накануне утром.

«В Алуште мужчина упал с подпорной стены высотой около четырех метров в русло реки и получил перелом обеих ног. Необходима помощь спасателей в его транспортировке из труднодоступного места к автомобилю скорой помощи», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествии спасатели дежурной смены Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» на носилках транспортировали мужчину к автомобилю скорой и передали медикам.

Как сообщалось ранее, в Алуште спасатели два километра несли на носилках мужчину, который травмировал ногу в районе туристической стоянки Андрюхина поляна. До этого сотрудники службы «Крым-Спас» эвакуировали двух мужчин с горы Парагильмен в Алуште.

МЧС