В Алуште мужчина сломал обе ноги после падения в русло реки

Как сообщалось ранее, в Алуште спасатели два километра несли на носилках мужчину, который травмировал ногу в районе туристической стоянки Андрюхина поляна. До этого сотрудники службы «Крым-Спас» эвакуировали двух мужчин с горы Парагильмен в Алуште.