Бастрыкин взял на контроль дело о смерти младенца в Зеленодольске

В настоящее время следователи проводят расследование по уголовному делу, возбужденному по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. По информации следователей, родители занимались с ребенком игрой, подбрасывая его в воздух, в результате чего произошла его гибель.