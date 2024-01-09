Четыре человека отравились угарным газом в городе Дзержинске

Вечером жильцы дома почувствовали странный запах в подъезде и вызвали спасателей. Дверь никто из жильцов не открыл, в результате чего ее пришлось вскрывать. Спасатели обнаружили пострадавших уже без сознания. Сейчас семья находится в больнице. Их состояние оценивается как средней степени.