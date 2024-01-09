Суд в Москве арестовал гражданина США на два месяца

В 2020 году Роберт Вудлэнд рассказал в интервью «Комсомольской правде», что он родился в России и находился на попечении детского дома в Пермском крае. В 1993 году его усыновила семья из США. В 2020 году он переехал в город Долгопрудный Московской области, где работал учителем английского.