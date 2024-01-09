Суд в Москве арестовал гражданина США на два месяца

«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы от 6 января 2024 года Вудлэнд Роберту Романову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 марта 2024 года», — сообщила пресс-служба судов Москвы в Telegram-канале.
В 2020 году Роберт Вудлэнд рассказал в интервью «Комсомольской правде», что он родился в России и находился на попечении детского дома в Пермском крае. В 1993 году его усыновила семья из США. В 2020 году он переехал в город Долгопрудный Московской области, где работал учителем английского.
Петр Бузлаев