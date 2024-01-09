Спецслужбы Турции задержали бывшего учредителя сайта Azon.uz

В Турции 28 декабря правоохранительные органы задержали основателя информационно-аналитического портала Azon Global Алишера Турсунова, известного как Мубашшир Ахмад. Об этом сообщили в Azon Global.
«Поначалу об этом не сообщалось широкой публике, так как мы считали, что произошло какое-то недоразумение и не было необходимости излишне волновать общественность. После возникла твердая уверенность в том, что обвинения в адрес наставника Мубашшира Ахмада совершенно беспочвенны, что это дело будет раскрыто на предварительном следствии и он будет освобожден. Но, к сожалению, ситуация сложилась не так», — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно законодательству Турции, подозреваемый не может содержаться под стражей более трех суток. Если в течение этого времени предъявленное ему обвинение будет доказано, то дело передается в Министерство юстиции, в противном случае — его должны освободить. Иногда иностранцев переводят в депортационные центры, а оттуда отправляют на родину или отпускают.
«Обвинение в адрес Мубашшира Ахмада не было доказано на предварительном следствии. Остается непонятным, почему наставника, которого перевели в депортационный центр, спустя столько дней все еще удерживают. Разумеется, с того дня, как произошел этот инцидент, адвокаты начали свои действия и принимаются все другие необходимые меры», — говорится в сообщении Azon Global.
Напомним, в августе Мубашшир Ахмад сообщил о том, что Azon.uz, который специализировался на теме ислама, прекратил все проекты. Причины такого решения не были указаны. Спустя несколько месяцев был запущен портал Azon Global.