Спецслужбы Турции задержали бывшего учредителя сайта Azon.uz

«Поначалу об этом не сообщалось широкой публике, так как мы считали, что произошло какое-то недоразумение и не было необходимости излишне волновать общественность. После возникла твердая уверенность в том, что обвинения в адрес наставника Мубашшира Ахмада совершенно беспочвенны, что это дело будет раскрыто на предварительном следствии и он будет освобожден. Но, к сожалению, ситуация сложилась не так», — говорится в сообщении.