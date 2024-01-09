Автобус с гражданами Молдовы перевернулся в Румынии: подробности

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Автобус с девятью пассажирами перевернулся вечером в понедельник в уезде Вранча в Румынии, ДТП произошло на трассе 11А вблизи населенного пункта Аджудул-Векь, сообщают местные СМИ.
В транспортном средстве находились 7 детей в возрасте от 1,5 до 14 лет и 2 взрослых — граждан Республики Молдова. По данным румынской прессы, семья направлялась в Молдову.
«После инцидента девять пострадавших получили медицинскую помощь на месте, а затем их отвезли в больницу для обследования», — говорится в сообщении полиции.
Причины аварии устанавливаются. В настоящее время в уезде Вранча из-за сильной метели, снега и плохой видимости в целях безопасности водителей временно закрыто движение на нескольких дорогах.