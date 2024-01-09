Из-за молока многодетной матери в Петербурге умер новорождённый мальчик

Малыш по имени Матвей родился четыре дня назад. Ночью на 9 января мама покормила его грудью, а через три часа ребёнок умер. Позже сотрудники полиции выяснили, что накануне вечером она выпила спиртное, однако сколько алкоголя было в её организме, предстоит выяснить судмедэкспертам.