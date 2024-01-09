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Из-за молока многодетной матери в Петербурге умер новорождённый мальчик

Ребёнку было 4 дня, а полиция выяснила, что накануне кормления его мама употребила спиртное.

Новорождённый мальчик умер в Петербурге после кормления грудным молоком, в котором был алкоголь. 36-летняя мать обнаружила его мёртвым в квартире на Краснодонской улице в Красногвардейском районе, сообщают 78.ru.

Малыш по имени Матвей родился четыре дня назад. Ночью на 9 января мама покормила его грудью, а через три часа ребёнок умер. Позже сотрудники полиции выяснили, что накануне вечером она выпила спиртное, однако сколько алкоголя было в её организме, предстоит выяснить судмедэкспертам.

К слову, у женщины ещё двое детей — они были дома, когда произошла трагедия. Одному из них год, другому — 17. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге произошла похожая трагедия — двухмесячная девочка погибла после кормления. Эксперты выяснили, что через материнское молоко в её организм попал сильнодействующий наркотик.