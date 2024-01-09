Ходорковского переобъявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС РФ

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в отношении Ходорковского в сентябре 2023 года возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Поводом послужили его комментарии в сети о выплатах погибшим в ходе специальной военной операции солдатам. Санкция статьи предусматривается до пяти лет лишения свободы.