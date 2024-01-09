Четыре трупа обнаружили после пожара в частном доме в Слуцке

Следователи выяснили, что вечером 8 января поступило сообщение о возгорании дома по ул. Козинцева-Прокопчика. При ликвидации пожара спасатели обнаружены тела двух женщин (66 и 52 лет) и двух мужчин (72 и 55 лет).