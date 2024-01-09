Четыре трупа обнаружили после пожара в частном доме в Слуцке

Четыре человека от 52 до 72 лет погибли на пожаре в Слуцке, сообщает sk.gov.by.
Следователи выяснили, что вечером 8 января поступило сообщение о возгорании дома по ул. Козинцева-Прокопчика. При ликвидации пожара спасатели обнаружены тела двух женщин (66 и 52 лет) и двух мужчин (72 и 55 лет).
По предварительной информации, накануне трагедии 72-летний хозяин дома выпивал вместе с гостями. Пожар увидел сосед. Он же обнаружил на полу веранды 44-летнего мужчину, которого вытащил на улицу и вызвал спецслужбы. Пострадавшего доставили в реанимацию.
Есть несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении, а также неправильная установка и эксплуатация печного оборудования.