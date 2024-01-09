Жителя Челябинска осудили за ложные сообщения о теракте

В пресс-службе регионального УФСБ уточнили, что в 2023 году в Челябинской области зафиксировали 678 анонимных сообщений о якобы готовящихся взрывах, поджогах и других терактах. Задержаны 52 распространителя такой информации. Им грозит до 2 миллионов рублей штрафа или лишение свободы на срок до 10 лет.