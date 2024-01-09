Жителя Челябинска осудили за ложные сообщения о теракте

Металлургический райсуд Челябинска вынес приговор южноуральцу, которого признали виновным в заведомо ложных сообщениях об акте терроризма. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.
Мужчина оказался причастен к распространению заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах в судах и на объектах правоохранительной системы. Суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.
В пресс-службе регионального УФСБ уточнили, что в 2023 году в Челябинской области зафиксировали 678 анонимных сообщений о якобы готовящихся взрывах, поджогах и других терактах. Задержаны 52 распространителя такой информации. Им грозит до 2 миллионов рублей штрафа или лишение свободы на срок до 10 лет.