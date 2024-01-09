Впечатлил девушку: в Ростове мужчина расплатился за цветы фальшивыми деньгами

Сообщается, что злоумышленник познакомился в ночном клубе с девушкой, а затем решил в знак симпатии подарить ей цветы. В ближайшем павильоне он приобрел четыре букета, использовав в качестве средств платежа билеты «Банка приколов».
Уточняется, что ранее подозреваемый был судим за кражу.
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации “Мошенничество”. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — пишет источник.