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Впечатлил девушку: в Ростове мужчина расплатился за цветы фальшивыми деньгами

Ростовская область, 9 января 2024. DON24.RU. В Ростове правоохранители задержали 22-летнего батайчанина, который расплатился за цветы фальшивыми деньгами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Источник: Don24.ru

Сообщается, что злоумышленник познакомился в ночном клубе с девушкой, а затем решил в знак симпатии подарить ей цветы. В ближайшем павильоне он приобрел четыре букета, использовав в качестве средств платежа билеты «Банка приколов».

Уточняется, что ранее подозреваемый был судим за кражу.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации “Мошенничество”. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — пишет источник.