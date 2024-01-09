В Курской области из-за обстрела со стороны Украины погибла местная жительница

Приграничные районы России регулярно подвергаются обстрелам, а также атакам беспилотников со стороны Украины. Наиболее мощные удары с конца прошлого года наносятся по соседней с Курской Белгородской области. За последние сутки там были ранены три человека. Сегодня, 9 января, в более удаленной от границы Орловской области два беспилотника ударили по нефтебазе. В результате этой атаки пострадали три человека, двое из них отказались от госпитализации.