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Годовалая девочка проглотила 13 лампочек от гирлянды в Гродно

В Гродно годовалая девочка проглотила 13 лампочек от елочной гирлянды. Об этом информирует Telegram-канал «Здравоохранение Гродненщины».

Родители малышки обратились за помощью в областную детскую больницу.

Врач-эндоскопист Дмитрий Кривецкий рассказал, что девочке выполнили гастроскопию. Инородные тела к моменту исследования успели уйти в кишечник.

несчастный случай