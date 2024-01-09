Годовалая девочка проглотила 13 лампочек от гирлянды в Гродно

Родители малышки обратились за помощью в областную детскую больницу.
Врач-эндоскопист Дмитрий Кривецкий рассказал, что девочке выполнили гастроскопию. Инородные тела к моменту исследования успели уйти в кишечник.
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Родители малышки обратились за помощью в областную детскую больницу.
Врач-эндоскопист Дмитрий Кривецкий рассказал, что девочке выполнили гастроскопию. Инородные тела к моменту исследования успели уйти в кишечник.