Двух детей зарезали в Алматы: в убийстве подозревают отца

«Включил телевизор, покормил их, сам сел за стол, писал. Четыре или три написал страницы — письмо Алёне, внучке моей. Потом он начал их гонять. Горло у обоих перерезано. Руки все были закрыты. Обычно у покойников открыто, а у них все закрыто было, смотреть нельзя было. Соседи слышали, как сильно кричали дети, они вызвали полицию», — рассказала родственница Валентина Осина.