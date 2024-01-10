Экстренное предупреждение жителям Нижегородской области разослало ГУ МЧС

Нижегородцам рекомендуют в порядке профилактики переохлаждений и обморожений воздерживаться от долгого пребывания под открытым небом. Также предлагается быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, связанным с перебоями в тепло- и электроснабжении, а при использование электрообогревателей и другого электрического оборудования сохранять особую осторожность.