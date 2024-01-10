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Экстренное предупреждение жителям Нижегородской области разослало ГУ МЧС

Метеорологи прогнозируют аномально холодную погоду на территории региона с 10 по 13 января 2024 года.

Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило нижегородцев об аномально холодной погоде со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более ниже климатической нормы.

Нижегородцам рекомендуют в порядке профилактики переохлаждений и обморожений воздерживаться от долгого пребывания под открытым небом. Также предлагается быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, связанным с перебоями в тепло- и электроснабжении, а при использование электрообогревателей и другого электрического оборудования сохранять особую осторожность.

Ведомство по чрезвычайным ситуации напоминает о возрастающей вероятности возникновения пожаров. Отдельно отмечается риск отравления угарным газом при использовании для обогрева помещения газовых плит.

МЧС