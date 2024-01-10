Президент Эквадора ввел режим внутреннего вооруженного конфликта

«Я подписал указ, объявляющий внутренний вооруженный конфликт, и определил следующие транснациональные организованные преступные группы как террористические организации и воюющие негосударственные субъекты…» — написал Нобоа.
В документе глава государства перечислил более 20 группировок и организаций. Он приказал нейтрализовать их участников в рамках военных операций.
Ранее во вторник неизвестные в масках и с холодным и огнестрельным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле. В городе продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны. В прямом эфире бандиты засунули ведущему в карман пиджака динамитную шашку и кричали «пусть полиция убирается».
Накануне Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.
Действия правительства Эквадора вызвали волну беспорядков в городах страны — в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны.
Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших беспорядков усилили меры безопасности и призвали правительство страны привлечь армию для защиты стратегических объектов.