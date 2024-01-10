Президент Эквадора ввел режим внутреннего вооруженного конфликта

Ранее во вторник неизвестные в масках и с холодным и огнестрельным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле. В городе продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны. В прямом эфире бандиты засунули ведущему в карман пиджака динамитную шашку и кричали «пусть полиция убирается».