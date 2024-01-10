На хабаровчанку, которая ударила ножом приятеля, возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В декабре 2023 года женщина вместе со знакомыми пила алкоголь в одном из городских кафе, а после застолья вернулась домой с одним из приятелей. Между ними возник конфликт, во время которого женщина ударила мужчину ножом в живот. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.
Было возбуждено уголовное дело.
«Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска признала законным возбуждение уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Железнодорожного района», — сообщает прокуратура Хабаровского края.