На хабаровчанку, которая ударила ножом приятеля, возбудили уголовное дело

В декабре 2023 года женщина вместе со знакомыми пила алкоголь в одном из городских кафе, а после застолья вернулась домой с одним из приятелей. Между ними возник конфликт, во время которого женщина ударила мужчину ножом в живот. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.