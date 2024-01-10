МО РФ сообщило об уничтожении «Гиацинтом-Б» польской гаубицы Krab на купянском направлении

В военном ведомстве добавили, что артиллерийские расчеты пушек «Гиацинт-Б» уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу противника. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. Также ведут контрбатарейную борьбу. Их рабочая дистанция до 30 км, что позволяет наносить удары по тыловым районам противника, изнурять его, срывая ротации и очередные попытки наступления.