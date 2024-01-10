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Из-за утечки на площади Карла Маркса часть пермяков останется без воды

Об этом сообщил мэр города.

Часть пермяков останется без воды из-за утечки на сетях на площади Карла Маркса, сообщил на своей странице в соцсети мэр Перми Эдуард Соснин.

Авария произошла ещё в конце прошлого года.

«Из-за скрытой утечки на сетях образуется наледь на дороге и трамвайных путях. Для устранения повреждения требуется отключение воды у потребителей. “Новогор-Прикамье” планирует провести раскопки как только повысится температура. Ситуацию держу на контроле», — написал Соснин.

Информации о том, каких домов и когда коснётся отключение, пока нет.

Напомним, в новогодние каникулы пермяки пожаловались на залитую несколько дней водой проезжую часть на площади Карла Маркса. Как сообщили perm.aif.ru в ресурсоснабающей организации, найти утечку оказалось проблематично.

ЖКХ