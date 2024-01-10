Из-за утечки на площади Карла Маркса часть пермяков останется без воды

«Из-за скрытой утечки на сетях образуется наледь на дороге и трамвайных путях. Для устранения повреждения требуется отключение воды у потребителей. “Новогор-Прикамье” планирует провести раскопки как только повысится температура. Ситуацию держу на контроле», — написал Соснин.