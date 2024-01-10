Из-за утечки на площади Карла Маркса часть пермяков останется без воды

Часть пермяков останется без воды из-за утечки на сетях на площади Карла Маркса, сообщил на своей странице в соцсети мэр Перми Эдуард Соснин.
Авария произошла ещё в конце прошлого года.
«Из-за скрытой утечки на сетях образуется наледь на дороге и трамвайных путях. Для устранения повреждения требуется отключение воды у потребителей. “Новогор-Прикамье” планирует провести раскопки как только повысится температура. Ситуацию держу на контроле», — написал Соснин.
Информации о том, каких домов и когда коснётся отключение, пока нет.
Напомним, в новогодние каникулы пермяки пожаловались на залитую несколько дней водой проезжую часть на площади Карла Маркса. Как сообщили perm.aif.ru в ресурсоснабающей организации, найти утечку оказалось проблематично.