Полицейского в Приморье осудят за взятки на 14 млн рублей от иностранца

Бывшего полицейского будут судить во Владивостоке по обвинению во взятке на сумму более 14 млн рублей от иностранного гражданина за пособничество при въезде мигрантов, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморья.
Работая старшим инспектором отдела по вопросам миграции в отделе полиции № 6 УМВД России по Владивостоку, обвиняемый, по версии следствия, с апреля 2019 года по февраль 2022 года принимал от иностранца деньги. В обмен на это мигранты, которых представлял гражданин, получали приоритет в приёме уведомлений о прибытии в Россию. Также полицейский не проверял достоверность указанных сведений.
Преступную деятельность злоумышленника выявили сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
Полицейского взяли под стражу в декабре 2022 года, в январе 2023 года его уволили из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь сотрудника. У обвиняемого арестовали деньги, обнаруженные во время обыска.
Уголовное дело о взятке в особо крупном размере рассмотрит Советский районный суд Владивостока. Дело в отношении взяткодателя выделили в отдельное производство, оно на стадии расследования.