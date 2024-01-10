Полицейского в Приморье осудят за взятки на 14 млн рублей от иностранца

Работая старшим инспектором отдела по вопросам миграции в отделе полиции № 6 УМВД России по Владивостоку, обвиняемый, по версии следствия, с апреля 2019 года по февраль 2022 года принимал от иностранца деньги. В обмен на это мигранты, которых представлял гражданин, получали приоритет в приёме уведомлений о прибытии в Россию. Также полицейский не проверял достоверность указанных сведений.