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Полицейского в Приморье осудят за взятки на 14 млн рублей от иностранца

Сотрудник работал в отделе миграции.
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Источник: AP 2023

Бывшего полицейского будут судить во Владивостоке по обвинению во взятке на сумму более 14 млн рублей от иностранного гражданина за пособничество при въезде мигрантов, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморья.

Работая старшим инспектором отдела по вопросам миграции в отделе полиции № 6 УМВД России по Владивостоку, обвиняемый, по версии следствия, с апреля 2019 года по февраль 2022 года принимал от иностранца деньги. В обмен на это мигранты, которых представлял гражданин, получали приоритет в приёме уведомлений о прибытии в Россию. Также полицейский не проверял достоверность указанных сведений.

Преступную деятельность злоумышленника выявили сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

Полицейского взяли под стражу в декабре 2022 года, в январе 2023 года его уволили из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь сотрудника. У обвиняемого арестовали деньги, обнаруженные во время обыска.

Уголовное дело о взятке в особо крупном размере рассмотрит Советский районный суд Владивостока. Дело в отношении взяткодателя выделили в отдельное производство, оно на стадии расследования.