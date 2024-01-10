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Ростовчане сообщили о взрыве ночью 10 января

Жители Ростова в социальных сетях сообщили о взрыве.
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Жители Ростова в социальных сетях сообщили о взрыве. Люди утверждают, что грохот раздался в ночь на 10 января.

— Около 01:00 на окраине города со стороны Северного в небе появилась яркая вспышка. После нее раздался оглушительный грохот, — написал очевидец.

Некоторые предположили, что сработала система ПВО. Однако в специализированных ведомствах не давали никакой официальной информации на этот счет.

Другие граждане посчитали, что кто-то решил развлечь себя пиротехникой.

— Весь вечер петарды взрывали, наверно кто-то из хулиганов решил людей разбудить, — поделилась ростовчанка.

Что именно напугало горожан, пока не известно.