Ростовчане сообщили о взрыве ночью 10 января

Жители Ростова в социальных сетях сообщили о взрыве. Люди утверждают, что грохот раздался в ночь на 10 января.
— Около 01:00 на окраине города со стороны Северного в небе появилась яркая вспышка. После нее раздался оглушительный грохот, — написал очевидец.
Некоторые предположили, что сработала система ПВО. Однако в специализированных ведомствах не давали никакой официальной информации на этот счет.
Другие граждане посчитали, что кто-то решил развлечь себя пиротехникой.
— Весь вечер петарды взрывали, наверно кто-то из хулиганов решил людей разбудить, — поделилась ростовчанка.
Что именно напугало горожан, пока не известно.