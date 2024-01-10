В Приморье бесследно исчез подросток

В Приморье пропал подросток, сообщает ИА PrimaMedia. Ориентировку на пропавшего опубликовал ПСО «ПримПоиск»,
Так, по имеющимся данным, 12-летний мальчик ушел из дома, расположенного по улице Донбасская в Артеме, 9 января. До настоящего времени местонахождение Владислава Жукова неизвестно.
На вид мальчик ростом 150 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, коротко стриженный. На момент пропажи был одет в черную куртку с желтой надписью на спине, черные брюки и серые кроссовки.
Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, обращаться по указанным телефонам:
8 (42337) 4−72−47, 4−72−01, 102 или 112 — полиция;
8 914 721 22 32, 8 924 009 92 21— волонтеры.