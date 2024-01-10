В Самарканде два налоговика осуждены на 5 лет за взятку

Налоговиков задержали в одном из кафе города Самарканда при получении аванса в размере $500.

На судебном заседании в Самаркандском городском суде по уголовным делам сотрудники налоговой инспекции были признаны виновными по п. «в» ч. 2 ст. 210 УК РУз (Получение взятки путем вымогательства) и приговорены к 5 годам лишения свободы.