В Самарканде два налоговика осуждены на 5 лет за взятку

В Самарканде вынесли приговор двум сотрудникам налоговой инспекции, задержанным при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Сотрудник налоговой инспекции Самаркандского района заявил предпринимателю из Булунгурского района, что поможет списать неправильно начисленную задолженность по налогам. За свою услугу налоговик потребовал $1000.
Содействовать списанию задолженности предпринимателя почти на 300 млн сумов в сговоре с налоговиком из Самаркандского района вызвался руководитель подразделения камеральных налоговых проверок в налоговой инспекции Булунгурского района.
Налоговиков задержали в одном из кафе города Самарканда при получении аванса в размере $500.
На судебном заседании в Самаркандском городском суде по уголовным делам сотрудники налоговой инспекции были признаны виновными по п. «в» ч. 2 ст. 210 УК РУз (Получение взятки путем вымогательства) и приговорены к 5 годам лишения свободы.