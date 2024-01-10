Прокуратура Казани проверяет информацию о высадке школьника из автобуса в мороз. Инцидент произошел 9 января.
По словам отца школьника, его сына, который ехал в школу из поселка Вознесенское, высадили из автобуса из-за проблем с транспортной картой.
«Кондуктор (иностранный специалист) не смогла принять оплату с транспортной карты ребёнка. Сын позвонил матери, после этого она сразу же сделала скриншот с личного кабинета и прислала его сыну, чтобы показал кондуктору. На нём и время, и имя, и номер карты и баланс на счёте. Деньги на карте были! Но факт того, что терминал не сработал, был вердиктом кондуктора, чтобы выпроводить ребенка на мороз. Сын шёл пешком в школу из посёлка в город в мороз!», — рассказал в соцсетях мужчина.
Прокуратура даст правовую оценку действиям экипажа автобуса и при наличии оснований поставит вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, сообщили в надзорном ведомстве.