Девятилетний ребенок погиб при пожаре в Павлодарской области

До прибытия пожарных подразделений участковым инспектором полиции и соседом спасены из дома ребенок 2013 года рождения и брат хозяина дома. Сотрудники пожарного поста из горящего дома вынесли ребенка 2015 года рождения. К сожалению, он скончался в пути следования в больницу.