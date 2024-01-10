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Девятилетний ребенок погиб при пожаре в Павлодарской области

Павлодар. 10 января. КазТАГ — Девятилетний ребенок погиб при пожаре в Павлодарской области, передает КазТАГ.

«10 января в 02.58 минут поступило сообщение о том, что в селе Сатпаева Баянаульского района горит дом. В отдельностоящем пяти комнатном газоблочном доме горели деревянные конструкции кровли, домашних вещей, мебели на общей ориентировочной площади 180 кв.метров», — сообщили в ДЧС Павлодарской области в среду.

До прибытия пожарных подразделений участковым инспектором полиции и соседом спасены из дома ребенок 2013 года рождения и брат хозяина дома. Сотрудники пожарного поста из горящего дома вынесли ребенка 2015 года рождения. К сожалению, он скончался в пути следования в больницу.

Пожар удалось ликвидировать в 06.25.

Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель и исследовательская испытательная пожарная лаборатория.

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