Девятилетний ребенок погиб при пожаре в Павлодарской области

«10 января в 02.58 минут поступило сообщение о том, что в селе Сатпаева Баянаульского района горит дом. В отдельностоящем пяти комнатном газоблочном доме горели деревянные конструкции кровли, домашних вещей, мебели на общей ориентировочной площади 180 кв.метров», — сообщили в ДЧС Павлодарской области в среду.
До прибытия пожарных подразделений участковым инспектором полиции и соседом спасены из дома ребенок 2013 года рождения и брат хозяина дома. Сотрудники пожарного поста из горящего дома вынесли ребенка 2015 года рождения. К сожалению, он скончался в пути следования в больницу.
Пожар удалось ликвидировать в 06.25.
Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель и исследовательская испытательная пожарная лаборатория.