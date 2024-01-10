Доцент омского вуза пойдет под суд за получение взяток от студентов

Доцент кафедры одного из омских вузов пойдет под суд за получение взяток от студентов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
По версии следствия, 70-летний педагог с октября 2021 года по октября 2022 года брал взятки от студентов-заочников за выставление положительных оценок за экзамены, зачеты и курсовые работы. За год мужчина незаконно заработал 330 тыс. рублей.
Прокуратура передала материалы уголовного дела в Первомайский районный суд. Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы.
Напомним, осень прошлого года в Первомайском районном суде началось рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого являются два экс-ректора ОмГТУ.