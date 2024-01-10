В Сальске акация приземлилась на ларек с шаурмой.

Кадрами с места поделились местные жители в социальных сетях 9 декабря.
На улице Ленина № 8 из-за налипшего снега дерево рухнуло на торговый киоск. На снимках видно как растение серьезно повредило крышу торговой точки. Владельцу шаурмичной придется потратить значительные средства на восстановление ларька.
Горожане выразили свое разочарование произошедшим. Они отметили, что шаурма, которую продавали в этом киоске, была очень вкусной.
К счастью, в момент падения дерева никого не было рядом с ларьком. Поэтому никто не пострадал.
Напомним, что в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение до 12 января. Прогнозируется гололед и ураганный ветер со снегом. Местным жителям рекомендуется быть особенно аккуратными и осторожными при перемещении по улицам города.