Авария произошла 10 января в 7.40 при подъезде к Могилеву. За рулем Kia находилась 24-летняя девушка-водитель. Она не справилась с управлением: машина съехала в кювет, где опрокинулась.
Водителя госпитализировали.
В Могилевском районе опрокинулась машина: водителя госпитализировали
10 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе опрокинулась машина. Водителя транспортного средства доставили в больницу, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла 10 января в 7.40 при подъезде к Могилеву. За рулем Kia находилась 24-летняя девушка-водитель. Она не справилась с управлением: машина съехала в кювет, где опрокинулась.