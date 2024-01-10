В Петербурге разыскивают похитителя иконы из храма

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Икона в серебряном окладе похищена из храма Тихвинской иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской в Петербурге, ведется розыск, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Сообщение от настоятеля храма поступило во вторник вечером в полицию Калининского района.
«На месте полицейскими установлено, что предполагаемый преступник зашел в храм около 13.00, провел там почти три часа и, предположительно, в пакете вынес икону Божией Матери “Всецарица” в серебряном окладе», — сообщает пресс-служба ГУМВД.
Также на иконе висело около двадцати цепочек — пожертвований прихожан.
«Полицией приняты меры к розыску злоумышленника», — добавили в пресс-службе, уточнив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.