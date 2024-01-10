Застревают скорые и автобусы: в Волгограде жители пожаловались на плохую уборку улиц

Ранее сообщалось, что в Волгограде в первый рабочий день января случился из-за снега коллапс с девятибалльными пробками. Горожане были вынуждены добираться на работу пешком из-за снежного коллапса минувшей ночью. При этом цены на такси внезапно выросли.