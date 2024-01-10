Застревают скорые и автобусы: в Волгограде жители пожаловались на плохую уборку улиц

«Снег даже в центре города почистили плохо и посыпали слежавшийся наст точно так же — чуть-чуть и поверх», — пишут жители в соцсетях.
На проспекте Ленина автобус с пассажирами не смог отъехать от остановки «7-я Гвардейская» и занял сразу три полосы движения.
В Советском районе во дворе ЖК «Парк Арена» скорая помощь с пациентом внутри не смогла выехать со двора, так как забуксовала в снегу.
Жители считают, что ответственны за плохую уборку лично глава дорожного управления Сергей Комлев и мэр Волгограда Владимир Марченко.
Ранее сообщалось, что в Волгограде в первый рабочий день января случился из-за снега коллапс с девятибалльными пробками. Горожане были вынуждены добираться на работу пешком из-за снежного коллапса минувшей ночью. При этом цены на такси внезапно выросли.