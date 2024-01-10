В Крыму перекрыли канал незаконной миграции. Прокуратура — о преступной «схеме»

Далее обвиняемые представляли в подразделения органов внутренних дел бланки уведомлений о прибытии иностранцев, содержащие недостоверные сведения об их проживании на территории региона, кроме того, предоставляли иностранцам работу, за которую последние получали денежные средства, а также места проживания на территории региона, — в прокуратуре РК раскрыли преступную «схему». Таким образом была осуществлена фиктивная постановка на учет 30 граждан иностранных государств. Противоправные действия обвиняемых были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.