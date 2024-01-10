За что судят экс-сотрудника омской мэрии, задержанного с поличным ФСБ?

Следственное управление СК России по Омской области завершило расследование дела о даче взятки в отношении бывшего заместителя директора департамента имущественных отношений администрации города Омска и коммерческого предпринимателя.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
Сотрудники УФСБ России по Омской области с поличным поймали заместителя директора и представителя иногороднего бизнесмена во время передачи взятки 9 марта 2023 года. Предметом торга стал Центральный рынок в Омске.
Пытался «продать» Центральный рынок
За 970 тысяч рублей замдиректора департамента омской мэрии способствовал заключению концессионного соглашения на реконструкцию рынка. В дальнейшем сотрудник мэрии должен был помочь заключить договор аренды здания по сниженной цене с целью выкупа. Следователи также выяснили, что замдиректора обещал покровительство за эти деньги. Однако сделка заключена не была.
По инициативе следствия обвиняемых заключили под стражу. Предприниматель свою вину признал сразу, а вот бывший работник мэрии — нет. Он выдвигал различные версии произошедшего, но следователи всё опровергли собранными доказательствами, сообщили в СУ СК России по Омской области.
Какое наказание ждёт обвиняемых?
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу. Следователи также наложили арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млн руб, отметили в прокуратуре Омской области.
В СУ СК РФ по Омской области сообщили, что фигуранты обвиняются по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Согласно УК РФ, бывший работник мэрии может заплатить штраф от 2 до 4 млн руб. либо сесть в тюрьму на срок от 7 до 12-ти лет со штрафом. Предприниматель, пытавшийся дать взятку, по закону может заплатить штраф от 1 до 3 млн руб. или сесть в тюрьму на срок от 7 до 12 лет.