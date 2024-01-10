За что судят экс-сотрудника омской мэрии, задержанного с поличным ФСБ?

Согласно УК РФ, бывший работник мэрии может заплатить штраф от 2 до 4 млн руб. либо сесть в тюрьму на срок от 7 до 12-ти лет со штрафом. Предприниматель, пытавшийся дать взятку, по закону может заплатить штраф от 1 до 3 млн руб. или сесть в тюрьму на срок от 7 до 12 лет.