В Новосибирске возле Оби нашли труп 26-летнего мужчины

В Новосибирске обнаружили тело 26-летнего Ярослава Бабарыкина, пропавшего 9 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
Труп нашли возле реки Обь в Кировском районе в среду, 10 января. В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка, и следователи осматривают место происшествия. Причина смерти пока не установлена.
Ярослав Бабарыкин ушел из дома на улице Аксенова в Первомайском районе и не выходил на связь. Пост о его пропаже опубликовали в паблике «Бюро находок Новосибирск».