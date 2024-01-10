В Башкирии проводили в последний путь отца 8 детей, погибшего в зоне СВО

«Всегда был спокойным, никогда ни с кем не конфликтовал. И очень любил детей. Как своих, так и чужих. Все сельские ребятишки знали дядю Сергея и бежали к нему обниматься, когда он приезжал. Когда узнали о его гибели, вся Усенка плакала», — вспоминает женщина.