В Башкирии проводили в последний путь отца 8 детей, погибшего в зоне СВО

В селе Субханкулово Туймазинского района простились с погибшим в зоне СВО отцом восьмерых детей Сергеем Бондаренко. Жизнь старшего сержанта оборвалась 24 декабря 2023 года во время выполнения боевых задач.
Проститься с бойцом пришли его близкие, односельчане, представители власти.
Сергей Владимирович родился в селе Субханкулово, но школу окончил в Бижбулякском районе, куда переехала его семья. Служил в пограничных войсках, был кинологом. Женился после армии. Вернувшись со службы, решил продолжить дело своего деда. И всегда угощал медом односельчан.
По словам его соседки Рузили Родичевой, мужчина был трудолюбивым, отзывчивым, добрым, человечным и справедливым.
«Всегда был спокойным, никогда ни с кем не конфликтовал. И очень любил детей. Как своих, так и чужих. Все сельские ребятишки знали дядю Сергея и бежали к нему обниматься, когда он приезжал. Когда узнали о его гибели, вся Усенка плакала», — вспоминает женщина.
Несколько лет назад семья перебралась в Оренбургскую область. Последние три года они с супругой были в разводе, но он постоянно был на связи с детьми.
До заключения контракта работал в строительной компании в Москве. Свободное время старался уделять своим детям и родителям. В зону СВО ушел в мае прошлого года. Службу проходил в разведывательной роте в должности разведчика-радиотелефониста.
О своем решении отправиться на передовую он никому не сообщил, потому что не хотел, чтобы за него переживали родители и дети. Когда же все стало известно, Сергей Бондаренко объяснил, что не мог поступить иначе.
«Сергей Владимирович был примером настоящего мужества и героизма, — отметил глава района Айдар Суфиянов. — До конца выполнял свой гражданский и воинский долг. Он защитил свою страну и будет навечно жить в сердцах своих земляков».
По словам депутата Госсобрания Раиля Фахретдинова, участник СВО был честным, искренним и порядочным человеком.
«Он был замечательным сыном, заботливым отцом, надежным товарищем, готовым всегда прийти на помощь», — рассказал он.
Чуть больше месяца назад Сергею Бондаренко исполнилось 47 лет. У него остались шестеро сыновей и две дочери, а также пожилые родители. Самому старшему сыну — 21 год, младшей дочери — шесть лет.
«В последний раз мы видели его в сентябре, когда папа приезжал в отпуск после ранения, — рассказал его старший сын. — Он был очень понимающим. Умел выслушать, найти правильные слова, подбодрить, давал советы».