В Омской области прошло прощание с участником СВО Русланом Успановым

Он погиб при выполнении боевых задач на Донбассе 10 декабря прошлого года. 33-летний житель района был мобилизован в октябре 2022 года. Служил Руслан в воздушно-десантных войсках.
Церемония прощания прошла со всеми воинскими почестями.
«За самоотверженность и отвагу Руслан Успанов посмертно награжден орденом Мужества», — отмечается в официальной группе Оконешниковского района во ВКонтакте.
Ранее мы писали, что глава Марьяновского района Аркадий Ефименко вручил родителям Владимира Реппа медаль Жукова. Их сын погиб в ходе спецоперации в августе прошлого года.
Также мы сообщали, что в зоне специальной военной операции погиб 22-летний выпускник Омского автобронетанкового инженерного института Дмитрий Берзин.