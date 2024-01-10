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В Омской области прошло прощание с участником СВО Русланом Успановым

В Оконешниковском районе Омской области простились с мобилизованным военнослужащим Русланом Успановым.
Источник: соцсети

Он погиб при выполнении боевых задач на Донбассе 10 декабря прошлого года. 33-летний житель района был мобилизован в октябре 2022 года. Служил Руслан в воздушно-десантных войсках.

Церемония прощания прошла со всеми воинскими почестями.

«За самоотверженность и отвагу Руслан Успанов посмертно награжден орденом Мужества», — отмечается в официальной группе Оконешниковского района во ВКонтакте.

Ранее мы писали, что глава Марьяновского района Аркадий Ефименко вручил родителям Владимира Реппа медаль Жукова. Их сын погиб в ходе спецоперации в августе прошлого года.

Также мы сообщали, что в зоне специальной военной операции погиб 22-летний выпускник Омского автобронетанкового инженерного института Дмитрий Берзин.