Уфимца оштрафовали за критику СВО в интернете

Протокол о правонарушении составил оперуполномоченный УФСБ РФ по Башкирии, который выявил факт публикации Игорем Акимовым в чате Telegram-канала «КушТау-on-line» текстов с критикой СВО.



На суде Игорь Акимов вину признал и раскаялся. Он пояснил, что в дни размещения текстов был сильно пьян.