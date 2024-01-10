Протокол о правонарушении составил оперуполномоченный УФСБ РФ по Башкирии, который выявил факт публикации Игорем Акимовым в чате Telegram-канала «КушТау-on-line» текстов с критикой СВО.
На суде Игорь Акимов вину признал и раскаялся. Он пояснил, что в дни размещения текстов был сильно пьян.
Уфимца оштрафовали за критику СВО в интернете
Судья Кировского райсуда Уфы Ольга Лаврентьева назначила административный штраф в размере 30 тыс. руб. Игорю Акимову, признав его виновным в дискредитации армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщается в опубликованном на сайте суда постановлении.
Протокол о правонарушении составил оперуполномоченный УФСБ РФ по Башкирии, который выявил факт публикации Игорем Акимовым в чате Telegram-канала «КушТау-on-line» текстов с критикой СВО.