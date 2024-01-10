В Воронежской области ввели режим ЧС регионального масштаба

Как пояснил губернатор, никакого нового ЧП в поселке не произошло. А режим ЧС вводят исключительно для ускорения восстановления поселка — в частности, для более оперативного выделения денег на эти нужды. Александр Гусев заявил, что по итогам работ местные жители должны получить дома не хуже, чем были. Там, где надо, обещали провести капремонт, а также компенсировать стоимость уничтоженных или сильно поврежденных автомобилей и хозяйственных построек.