В Воронежской области ввели режим ЧС регионального масштаба

В поселке Петропавловка Острогожского района, где 2 января произошел аварийный сход авиационного боеприпаса, объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба. Об этом объявил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Как пояснил губернатор, никакого нового ЧП в поселке не произошло. А режим ЧС вводят исключительно для ускорения восстановления поселка — в частности, для более оперативного выделения денег на эти нужды. Александр Гусев заявил, что по итогам работ местные жители должны получить дома не хуже, чем были. Там, где надо, обещали провести капремонт, а также компенсировать стоимость уничтоженных или сильно поврежденных автомобилей и хозяйственных построек.
Напомним, в результате ЧП в Петропавловке получили легкие травмы четыре человека. Власти приняли решение построить фактически с нуля девять разрушенных домов и провести капремонт тех зданий, которые получили значительные повреждения. В частности, придется приводить в нормальное состояние местную школу, Дом культуры и поселковую администрацию. В них выбило часть окон и были повреждены крыши.