Жители новостройки отравились ядовитыми парами хлора в Актобе

«Групповое отравление, мы все не спали, до шести утра ходили во дворе. Они еще вчера обещали все почистить. Троих человек забрали на скорой, сегодня к ребенку опять вызывали врача, у него жалобы на тошноту и боли в животе. Виновных надо привлечь, мы им говорили, что в доме плохо работает система вентиляции, нет отдушин».