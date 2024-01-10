Жители новостройки отравились ядовитыми парами хлора в Актобе

АСТАНА, 10 янв — Sputnik. В Актобе жильцы одной из новостроек отравились ядовитыми парами хлора.
В доме забилась канализация и цокольный этаж полностью затопило фекалиями, после откачки стоков застройщик продезинфицировал подвал дома хлором. Сразу несколько семей обратились за помощью к медикам, особенно тяжело пришлось пожилым.
70-летняя Кулянда Байманова до сих пор приходит в себя после отравления, в таком же состоянии и ее соседка Клара апай.
«Голова кружилась, животы у всех болели, тошнило нас от запаха хлорки, всю ночь мучились», — рассказала жительница дома Клара Ажниязова.
Троих жильцов госпитализировали в больницу, пишет Almaty.tv. Массовое отравление затронуло два подъезда.
«Групповое отравление, мы все не спали, до шести утра ходили во дворе. Они еще вчера обещали все почистить. Троих человек забрали на скорой, сегодня к ребенку опять вызывали врача, у него жалобы на тошноту и боли в животе. Виновных надо привлечь, мы им говорили, что в доме плохо работает система вентиляции, нет отдушин».
Дом ввели в эксплуатацию еще в 2021 году, но заселяться в новый ЖК люди начали только в прошлом году. Создать ОСИ жильцы еще не успели, пока эти новостройки обслуживаются застройщиком.
В компании утверждают, что насыпали в подвалы не больше 4−5 килограммов хлора для устранения запаха, при этом ни с кем свои действия не согласовывали, жильцов заранее об этом не предупредили.
«Канализация в доме забилась по вине жильцов, они бросают в унитазы бытовой мусор и средства гигиены. Все это выливалось в подвал, там стоял неприятный запах. После жалоб мы почистили остатки и посыпали хлоркой, потом засыпали сверху опилками. В соседнем доме тоже так делали, там никто не жаловался на отравление», — заявил начальник участка строительной фирмы Алибек Кенжебаев.
«При осмотре отравление парами хлора, эти женщины доставлены в многопрофильную больницу в отделение токсикологии, где после оказания помощи отправлены домой. Хлор — едкое такое соединение, обладает в воздухе летучестью, при смеси с водой отравление происходит парами от испарения или при попадании на кожу, в основном отравление дыхания через легкие. Обычно это слезотечение, першение в горле, может быть затрудненное дыхание».
На месте ЧП побывали полицейские и специалисты из службы санэпиднадзора. Последние уже произвели замеры воздуха в подвале и взяли пробы для лабораторного исследования. Результаты анализов обещают озвучить в ближайшее время.
Жители также написали жалобу в акимат.