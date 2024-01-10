Многодетную мать суд обязал вернуть семейный капитал — неправильно купила жилье

После представления в банк и Дятловский райисполком соответствующих документов на банковский счет продавца поступили $10 тысяч семейного капитала с процентами на них в размере $414. Далее в октябре 2020 года в нотариальной конторе Дятловского района покупатель и продавец подписали договор купли-продажи указанной квартиры за 50 тысяч рублей, по условиям которого расчет между сторонами произведен до его заключения.