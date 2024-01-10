Многодетную мать суд обязал вернуть семейный капитал — неправильно купила жилье

«Многодетная мать в июле 2020 года в нотариальной конторе Дятловского района заключила договор купли-продажи с собственниками на приобретение квартиры в Дятлово. По данному договору покупатель должен был перечислить до сентября 2020 года на открытый счет продавца 24,6 тысячи рублей, что эквивалентно средствам семейного капитала, а оставшуюся сумму в размере 24,4 тысячи рублей — передать наличными до января 2021 года», — отметили в Генпрокуратуре.
После представления в банк и Дятловский райисполком соответствующих документов на банковский счет продавца поступили $10 тысяч семейного капитала с процентами на них в размере $414. Далее в октябре 2020 года в нотариальной конторе Дятловского района покупатель и продавец подписали договор купли-продажи указанной квартиры за 50 тысяч рублей, по условиям которого расчет между сторонами произведен до его заключения.
Прокуратура Дятловского района предъявила к женщине исковое заявление о взыскании с нее $10414 по курсу Нацбанка на день их зачисления на депозитный счет «Семейный капитал» как использованных не по целевому назначению.
Решением суда исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме.