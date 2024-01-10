Тела экс-замгенпрокурора Украины и ее дочери нашли в Киеве

Колинько два раза занимала пост заместителя генпрокурора Украины: с 1993 по 2000 год и с 2003 по 2005 год. С 2001 по 2003 год она возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при экс-президенте страны Леониде Кучме.