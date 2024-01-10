Суд отправил поджигателей квартиры журналиста Татаренкова в СИЗО

Предполагается, что около 19:00 7 января фигуранты дела подожгли дверь, ведущую в квартиру журналиста Татаренкова, а после скрылись с места происшествия. В результате случившегося был нанесен ущерб, который оценивается в 50 тысяч рублей, проживающие в квартире не пострадали.