Суд отправил поджигателей квартиры журналиста Татаренкова в СИЗО

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Поджигатели двери в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова по решению Октябрьского суда Санкт-Петербурга отправлены в СИЗО, сообщили в пресс-службе питерских судов.
«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Горшкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35 — ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору). Срок меры — 7 марта», — сказано в опубликованном сообщении.
Помимо трех виновников поджога в СИЗО отправлены и предполагаемые соучастники Кирилл Шелегов и Никита Смаков.
Предполагается, что около 19:00 7 января фигуранты дела подожгли дверь, ведущую в квартиру журналиста Татаренкова, а после скрылись с места происшествия. В результате случившегося был нанесен ущерб, который оценивается в 50 тысяч рублей, проживающие в квартире не пострадали.