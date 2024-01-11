МО РФ сообщило о поражении десантниками украинских танка и БМП на артемовском направлении

«Десантники, обнаружив подбитый украинский танк перед нашими позициями, для недопущения его эвакуации подразделениями ВСУ и дальнейшего ремонта сбросили [с помощью дрона] в открытые люки танка гранату и окончательно вывели его из строя. В дальнейшем таким же образом выведена из строя вражеская БМП-1, ранее пораженная ударом FPV-дрона», — говорится в сообщении.