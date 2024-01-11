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Авария в Новосибирске: без горячей воды и отопления остались более 100 домов

Масштабная коммунальная авария произошла в Ленинском районе Новосибирска. По сообщению в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», без горячей воды и отопления остались более 100 домов и социальных объектов района.
Источник: BFM.RU- Новосибирск

На улице Троллейной, рядом с домом № 14, произошла авария на теплотрассе, что привело к выбросу потоков кипятка.

Жители Новосибирска получили сообщение о том, что в связи с серьезной аварией на теплотрассе ТЭЦ 2 и ТЭЦ 3, отопление будет отключено до устранения проблемы. Циркуляция в системе теплоснабжения полностью остановлена, и необходимо контролировать параметры (слив остатков воды и закрытие задвижек при верхнем розливе), чтобы избежать замерзания системы.

Родители детей из школы № 15 были уведомлены о том, что занятия в этот день будут проводиться дистанционно.

В телеграм-канале СГК сообщается, что в настоящее время проводятся работы по устранению повреждения на главной теплосети на улице Пархоменко. Планируется завершить работы к 20:00.

В результате аварии отключено теплоснабжение для 104 домов и 13 социальных учреждений.

Также временно ограничено теплоснабжение для некоторых домов в Ленинском и Кировском районах до примерно 17:00 в связи с локализацией повреждения.

ЖКХ