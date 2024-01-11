Авария в Новосибирске: без горячей воды и отопления остались более 100 домов

На улице Троллейной, рядом с домом № 14, произошла авария на теплотрассе, что привело к выбросу потоков кипятка.
Жители Новосибирска получили сообщение о том, что в связи с серьезной аварией на теплотрассе ТЭЦ 2 и ТЭЦ 3, отопление будет отключено до устранения проблемы. Циркуляция в системе теплоснабжения полностью остановлена, и необходимо контролировать параметры (слив остатков воды и закрытие задвижек при верхнем розливе), чтобы избежать замерзания системы.
Родители детей из школы № 15 были уведомлены о том, что занятия в этот день будут проводиться дистанционно.
В телеграм-канале СГК сообщается, что в настоящее время проводятся работы по устранению повреждения на главной теплосети на улице Пархоменко. Планируется завершить работы к 20:00.
В результате аварии отключено теплоснабжение для 104 домов и 13 социальных учреждений.
Также временно ограничено теплоснабжение для некоторых домов в Ленинском и Кировском районах до примерно 17:00 в связи с локализацией повреждения.