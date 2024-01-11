Авария в Новосибирске: без горячей воды и отопления остались более 100 домов

Жители Новосибирска получили сообщение о том, что в связи с серьезной аварией на теплотрассе ТЭЦ 2 и ТЭЦ 3, отопление будет отключено до устранения проблемы. Циркуляция в системе теплоснабжения полностью остановлена, и необходимо контролировать параметры (слив остатков воды и закрытие задвижек при верхнем розливе), чтобы избежать замерзания системы.