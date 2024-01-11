Два человека погибли в аварии с микроавтобусом на трассе в Омской области

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, водитель пассажирского микроавтобуса «Ситроен» на Западном обходе выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Скания».
«В результате ДТП пассажир микроавтобуса (мужчина, личность устанавливается) от полученных травм скончался на месте происшествия; водитель “Ситроена” скончался в медицинском учреждении. Ещё пятеро пассажиров данного автомобиля доставлены в медицинское учреждение», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее мы писали, что на федеральной трассе Тюмень-Омск столкнулись бензовоз, фура и легковушка. Один человек пострадал.
Также мы сообщали, что самым опасным временем суток дорогах Омска и области в прошедшем году стал период с пяти до шести вечера. В это время было больше всего ДТП.