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Два человека погибли в аварии с микроавтобусом на трассе в Омской области

ДТП с пассажирским микроавтобусом произошло накануне вечером на трассе в Марьяновском районе, один человек погиб и пятеро пострадали.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, водитель пассажирского микроавтобуса «Ситроен» на Западном обходе выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Скания».

«В результате ДТП пассажир микроавтобуса (мужчина, личность устанавливается) от полученных травм скончался на месте происшествия; водитель “Ситроена” скончался в медицинском учреждении. Ещё пятеро пассажиров данного автомобиля доставлены в медицинское учреждение», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что на федеральной трассе Тюмень-Омск столкнулись бензовоз, фура и легковушка. Один человек пострадал.

Также мы сообщали, что самым опасным временем суток дорогах Омска и области в прошедшем году стал период с пяти до шести вечера. В это время было больше всего ДТП.