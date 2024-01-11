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МО РФ: три украинских БПЛА сбили над Ростовской, Калужской и Тульской областями

МОСКВА, 11 января. ТАСС/. Дежурные средства ПВО РФ сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Ростовской, Тульской и Калужской областями.
С-400
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

«11 января около 04:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей», — рассказали в ведомстве.

По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, беспилотник взорвался над сооружением насосной станции в Калуге. «Сегодня утром на окраине Калуги над техническим сооружением насосной станции произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные группы.