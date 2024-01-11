МО РФ: три украинских БПЛА сбили над Ростовской, Калужской и Тульской областями

По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, беспилотник взорвался над сооружением насосной станции в Калуге. «Сегодня утром на окраине Калуги над техническим сооружением насосной станции произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.