В Хабаровске зафиксированы непонятные случаи краж денег с банковских счетов

В Хабаровске заведено несколько уголовных дел по факту хищения денежных средств с банковских счетов хабаровчан. Дела возбуждены по статье 158 «Кража», пункт «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Тайное хищение денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств», но полицейские не исключают возможности появления нового вида мошенничества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дело в том, что всем пострадавшим, количество которых пока не разглашается, перед списанием средств звонили с незнакомых номеров. — Звонившие представлялись сотрудниками сотового оператора и сообщали, что у граждан прекращается срок действия абонентского номера. Происходил диалог примерно следующего содержания: «Хотите поменять абонентский номер?», «Нет, не хочу», «Хорошо. Тогда назовите код, который к вам придет на телефон», — после этой фразы потерпевший сразу прекращал разговор, так ничего не назвав звонившему. Но через некоторое время выясняется, что-либо у гражданина похитили средства со счета, либо на его имя оформлен кредит. Каким образом это происходит, сейчас выясняем, — сообщил руководитель пресс-службы городской полиции Кирилл Блинов.
Известны случаи, когда голосовые сообщения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, помогали мошенникам в обмане людей. По данным РБК, злоумышленники научились использовать нейронные сети и фрагменты старых голосовых сообщений, чтобы убедить жертву, что она общается с реальным знакомым — На первом этапе происходит взлом аккаунта Telegram или WhatsApp, например, через фейковые голосования, волна которых наблюдалась в конце прошлого года. Затем мошенники скачивают сохраненные голосовые сообщения и с помощью сервисов искусственного интеллекта синтезируют новые «голосовушки» с необходимым контекстом. Наконец, происходит рассылка сообщений в «личку» или групповые чаты с просьбой одолжить крупную сумму денег, для убедительности используют сгенерированные искусственным интеллектом «голосовушки» и отфотошопленную банковскую карту с поддельным именем получателя, — сообщил РБК ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров. Являются ли хабаровские случаи примером использования мошенниками нейросетей ещё предстоит выяснить полицейским. Пока же правоохранители рекомендуют гражданам не вступать в разговоры с людьми, которые звонят с незнакомых номеров, особенно если номера эти из других регионов страны.
— Удаляйте старые голосовые из чатов: в случае получения доступа к учётной записи нейросеть, подделывающую голос, будет нечем кормить, — советует эксперт в области IT Руслан Карманов. — Всегда при запросе со стороны собеседника денег или чего-то такого серьёзного просите краткий видеозвонок, чтобы удостовериться в личности. Не переводите деньги на абстрактный номер карточки; переводы через СБП удобны ещё и тем, что там пишется ФИО того, кому переводите. Про включение двухфакторного подтверждения, думаю, все уже знают. В случае наличия совсем сильно пожилых родственников с доступом к пластиковым картам имеет смысл в настройках банковского приложения выставить лимиты на переводы, в идеале «в физическом магазине платить можно, переводить наружу нельзя».