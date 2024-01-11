В Хабаровске зафиксированы непонятные случаи краж денег с банковских счетов

В Хабаровске заведено несколько уголовных дел по факту хищения денежных средств с банковских счетов хабаровчан. Дела возбуждены по статье 158 «Кража», пункт «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Тайное хищение денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств», но полицейские не исключают возможности появления нового вида мошенничества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Дело в том, что всем пострадавшим, количество которых пока не разглашается, перед списанием средств звонили с незнакомых номеров. — Звонившие представлялись сотрудниками сотового оператора и сообщали, что у граждан прекращается срок действия абонентского номера. Происходил диалог примерно следующего содержания: «Хотите поменять абонентский номер?», «Нет, не хочу», «Хорошо. Тогда назовите код, который к вам придет на телефон», — после этой фразы потерпевший сразу прекращал разговор, так ничего не назвав звонившему. Но через некоторое время выясняется, что-либо у гражданина похитили средства со счета, либо на его имя оформлен кредит. Каким образом это происходит, сейчас выясняем, — сообщил руководитель пресс-службы городской полиции Кирилл Блинов.

