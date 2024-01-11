Избил и задушил: в Омске бездомный расправился с приютившей его пенсионеркой

В Омске 33-летний бездомный рецидивист зверски убил пенсионерку, которая приютила его. Жуткая расправа произошла в квартире в Амурском поселке.
Как рассказали в омской прокуратуре, в начале июня 2023 года 78-летняя омичка встретила двух бездомных у подъезда многоэтажки на улице Краснознаменной. Пенсионерка пожалела мужчин и пригласила их к себе.
Вскоре в новом месте жительства бездомные стали распивать спиртное. Это не понравилось хозяйке, поэтому вечером 16 июня она решила выгнать одного из гостей. Тот разозлись на пенсионерку, избил ее и задушил веревкой. После этого он вместе с приятелем продолжил выпивать.
На утро собутыльник убийцы, ставший свидетелем произошедшего, сообщил о произошедшем в полицию.
В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Омской областной суд. За убийство пенсионерки омичу может грозить пожизненное лишение свободы.