Избил и задушил: в Омске бездомный расправился с приютившей его пенсионеркой

Вскоре в новом месте жительства бездомные стали распивать спиртное. Это не понравилось хозяйке, поэтому вечером 16 июня она решила выгнать одного из гостей. Тот разозлись на пенсионерку, избил ее и задушил веревкой. После этого он вместе с приятелем продолжил выпивать.