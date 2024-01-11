Младенец умер во время домашних родов в Петербурге

Младенец погиб во время домашних родов в Петербурге. Все произошло днем 10 января в Невском районе. Роженице вызвали скорую помощь, однако медики уже ничем не могли помочь новорожденному. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Скорую помощь вызвали в квартиру на проспекте Обуховской обороны, где у 43-летней женщины начались роды. Ребенок появился на свет до прибытия медиков и, к сожалению, не подавал признаков жизни, — сообщил источник.
В тот же день в Северной столице умер 16-летний мальчик. Ему вдруг стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой помощи могла лишь констатировать смерть школьника. От чего погиб подросток, пока неизвестно. На его теле не нашли внешних признаков насильственной смерти. Труп направили в морг, чтобы выяснить причину внезапной гибели.
Ранее spb.kp.ru писал, что ребенок травмировал позвоночник на уроке физкультуры в школе Петербурга. Мальчика госпитализировали. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.