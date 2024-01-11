Младенец умер во время домашних родов в Петербурге

В тот же день в Северной столице умер 16-летний мальчик. Ему вдруг стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой помощи могла лишь констатировать смерть школьника. От чего погиб подросток, пока неизвестно. На его теле не нашли внешних признаков насильственной смерти. Труп направили в морг, чтобы выяснить причину внезапной гибели.