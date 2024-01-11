В Азове легковушка с женщиной внутри почти полностью провалилась под асфальт

В Азове легковая машина почти полностью провалилась под асфальт, видны были только задние колеса. Об этом сегодня, 11 января, в социальных сетях сообщили очевидцы.
По словам людей, инцидент произошел на улице Севастопольской. Предварительно, в момент падения в транспорте находилась женщина, ее вытащили через багажник.
Судя по фотографиям с места происшествия, провал образовался прямо посреди дороги. При этом неизвестно, обрушился ли асфальт именно под автомобилем или проблемный участок с ямой не был огорожен по правилам. Официальных комментариев по ситуации от УГИБДД пока не поступало.