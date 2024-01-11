В Азове легковушка с женщиной внутри почти полностью провалилась под асфальт

Судя по фотографиям с места происшествия, провал образовался прямо посреди дороги. При этом неизвестно, обрушился ли асфальт именно под автомобилем или проблемный участок с ямой не был огорожен по правилам. Официальных комментариев по ситуации от УГИБДД пока не поступало.